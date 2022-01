LA MAMIE’S & TUSHEN RAÏ Montpellier, 20 février 2022, Montpellier.

LA MAMIE’S & TUSHEN RAÏ Montpellier

2022-02-20 – 2022-02-20

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le dimanche electro à Tropisme le 20 février de 15h à 23h !

►LA MAMIE’S – EXTENDED SET 4H

La Mamie’s est un collectif fondé en 2007, pour promouvoir l’esprit d’une fête libre et décomplexée. Créatrice d’ambiance, elle est en perpétuelle recherche du lieu où l’âme festive règne, où la passion de la musique se partage. Bâtie autour de l’amour du vinyle, La Mamie’s cherche la qualité. Elle déniche ses perles rares en écumant les disquaires. Ses sélections musicales sentent le Groove, peu importe les styles car la musique n’a pas de frontières.

► TUSHEN RAÏ

En co-fondant le label Hard Fist, Tushen Raï a trouvé un moyen de réunir ses deux passions: collectionner des disques et voyager. Du psychédélisme turc à la cold wave russe en passant par des percussions d’Afrique centrale ou des chants polyphoniques Indonésien, tout est occasion pour lui de marier les sonorités synthétique de l’acid house et la techno à des samples organiques issue de field recording ou de disques et cassettes oubliées. Tushen Raï voit la musique comme un reflet du monde, le dancefloor comme un lieu de croisement des cultures et de rapprochement des esprits et milite pour faire reconnaître la valeur sociale fondamentale de ces espaces et pratiques.

En 2018, il sort son premier EP «Lights Of Khonvoum»r sur son label Hard Fist.

2019 est marqué par un second EP sur les disques Tom Tom Disco, le label de Richard Rossa, un track original sur le 200eme compilation du prestigieux label « Permanent Vacation », une nouvelle résidence au Rex Club à Paris et de nombreux podcasts et remix.

2021 sera particulièrement marqué par un nouvel EP solo sur Cracki Records.

Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation – 15€ + frais de location

