La Mamie’s Trip w/ Danilo Plessow aka MCDE La Machine du Moulin Rouge Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

En 2013, on posait notre premier disque sur les platines de La Machine en compagnie des amis de Syncrophone. Une quarantaine de dates, à minima quatre fois plus d’invités et trois nouvelles peintures de backstages plus tard, il est temps pour nous de tirer le rideau d’un club qui nous a vu grandir pour voguer librement vers de nouveaux booths.

Une soirée forcément chargée en émotions, mais ce sera surtout l’occaz de vous remercier de la meilleure des façons.

On invite el maestro Danilo aka MCDE avec nous dans le Central pour fêter ça et on remet les clés à la new gen en Chaufferie pour un all night long brulant entre Célélé et Blanca Brusci.

Vous étiez là depuis le début, nous aussi. L’histoire continue.

Côté Machine, on tient à remercier La Mamie’s pour tous les moments magiques qu’on a vécus ensemble.

Merci aussi au public d’avoir était si nombreux à chaque fois. On compte sur vous pour être avec nous. Pour cette dernière danse à la hauteur de toutes les précédentes.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/la-mamies-trip-9/ https://fb.me/e/3nME61zhm https://fb.me/e/3nME61zhm https://link.dice.fm/UltimeMamiesTrip

La Mamie’s