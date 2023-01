La Mamie’s Trip La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

La Mamie’s Trip La Machine du Moulin Rouge, 27 janvier 2023, Paris. Le vendredi 27 janvier 2023

de 23h55 à 06h00

. payant Les résidents de La Mamie’s reviennent au club à la mi-janvier pour une nuit de qualité sur les deux espaces de La Machine du Moulin Rouge. Le crew parisien recevra Steven Julien aka Funkineven, boss d’Apron Records, l’un des labels les plus inspirants du moment et depuis bien longtemps. Côté Chaufferie, la DJ et productrice, étoile montante des dancefloors Dylan Dylan et le résident du célèbre C12 à Bruxelles, Walrus se partageront les platines. Nouvelle nuit d’exception pour danseurs·euses averti·e·s. La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/la-mamies-trip-5/ https://www.facebook.com/events/1225465755056 https://www.facebook.com/events/1225465755056 https://link.dice.fm/lamamiestripJAN23

La Mamie’s Trip

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Machine du Moulin Rouge Adresse 90 Boulevard de Clichy Ville Paris lieuville La Machine du Moulin Rouge Paris Departement Paris

La Machine du Moulin Rouge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Mamie’s Trip La Machine du Moulin Rouge 2023-01-27 was last modified: by La Mamie’s Trip La Machine du Moulin Rouge La Machine du Moulin Rouge 27 janvier 2023 LA MACHINE du Moulin Rouge Paris Paris

Paris Paris