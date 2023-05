La Mamie’s Trip La Machine du Moulin Rouge, 20 mai 2023, Paris.

Le vendredi 19 mai 2023

de 23h59 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

La Mamie’s Trip de retour à La Machine du Moulin Rouge.

Le retour de la Résidence La Mamie’s Trip ce 19 mai avec encore une fois un line up festif et exigeant, mêlant groove et grosse bassline.

On accueille cette fois-ci le fameux duo Hollandais, Kamma & Masalo, l’italienne Budino, Malouane qui se produira en live, l’étoile montante Julpi, et le tout accompagné par les résidents La Mamie’s.

Ca promet encore une très belle fête

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/la-mamies-trip-7/ https://fb.me/e/1cX0XbznB

La Mamie’s