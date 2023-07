Matinée 100% poney à Dammarie-en-Puisaye La Maltournee n°7 Dammarie-en-Puisaye, 14 juillet 2023, Dammarie-en-Puisaye.

Dammarie-en-Puisaye,Loiret

Vacances d’été 2023 : activité 100% poney

A Dammarie-en-Puisaye, le Centre Equestre de Pleine Nature l’Attrape-rêve propose aux enfants de passer 3h en compagnie de poneys dont 2h en selle. Sur réservation au 06 80 99 79 47..

Mercredi 2023-07-14 09:00:00 fin : 2023-07-14 12:00:00. 36 EUR.

La Maltournee n°7

Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire



Summer vacations 2023: 100% pony activity

In Dammarie-en-Puisaye, the Centre Equestre de Pleine Nature l’Attrape-rêve offers children the chance to spend 3 hours with ponies, including 2 hours in the saddle. Reservations required on 06 80 99 79 47.

Vacaciones de verano 2023: 100% actividad con ponis

En Dammarie-en-Puisaye, el Centre Equestre de Pleine Nature l’Attrape-rêve ofrece a los niños la posibilidad de pasar 3 horas en compañía de ponis, 2 de ellas montados. Reserva previa en el 06 80 99 79 47.

Sommerferien 2023: Aktivität 100% Ponyreiten

In Dammarie-en-Puisaye bietet das Centre Equestre de Pleine Nature l’Attrape-rêve Kindern die Möglichkeit, 3 Stunden in Gesellschaft von Ponys zu verbringen, davon 2 Stunden im Sattel. Auf Reservierung unter 06 80 99 79 47.

