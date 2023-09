Jam Session La malterie Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Jam Session La malterie Lille, 21 février 2024, Lille. Jam Session Mercredi 21 février 2024, 21h00 La malterie Entrée libre Les jam sessions reprennent à la malterie, grâce au partenariat établi avec l’association et le collectif Lillois Muzzix depuis cinq ans maintenant. Un mercredi par mois, de novembre 2023 à mai-juin 2024, le Département Jazz se produira en 1ère partie, puis la jam sera ouverte à tous.

Mercredi 21 février – 21h00

La Malterie

Accès gratuit après adhésion de 1€ à la Malterie pour la saison 2023-2024. La malterie 250 bis, boulevard Victor Hugo lille Lille 59024 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T21:00:00+01:00 – 2024-02-21T21:30:00+01:00

