LUN19h – Wodrascka / Owczarek / Orins + Alex Ann & Ivann Cruz La Malterie Lille, 4 décembre 2023, Lille.

Wodrascka / Owczarek / Orins

Inouï, libre et expressif, le trio Wodrascka / Owczarek / Orins est le fruit de l’instant et des rencontres heureuses.

Paulina Owczarek et Peter Orins jouent ensemble depuis quelques années, se rencontrent à Berlin dans l’orchestre de Satoko Fujii, puis s’aventurent en duo, produisant une musique de petits gestes, de mouvements à peine perceptibles, mais aussi d’énergie brute et libérée.

Christine Wodrascka rencontre Peter Orins au sein de l’ensemble franco-américain Sangliers, avec Dave Rempis, Keefe Jackson et Didier Lasserre. Il y a ici le goût de l’aventure et de l’instabilité, d’actions directes et d’interactions. Le trio se rencontre une première fois du côté de Toulouse en 2022, et les musiciens se trouvent d’emblée.

Sensibilité et puissance, un pied dans le free, l’autre dans l’expérimentation, ils partagent une affection du risque et du dialogue sonique sans barrière ni limite.

Christine Wodrascka (piano), Paulina Owczarek (saxophone), Peter Orins (batterie)

Alex Ann & Ivann Cruz

Premier live du duo en format réduit qui naviguera de façon plus ou moins improvisée autour de riffs obsessionnels rugueux, de comptines brumeuses, de chansons-transes et de plongée poétique dans les mots d’Adrienne Rich.

Ivann Cruz (guitare électrique) Alex (Aka Yirmi June) (Voix, shruti, vielle-oncelle)

Les LUN19h

Cartes blanches laissées aux musiciens et musiciennes du collectif, les LUN19h prennent la forme de laboratoires, expérimentations, répétitions publiques et autres surprises. Ils sont l’occasion pour les musiciens de laisser libre court à leur imagination, de proposer des projets sans lendemain ou au contraire de tester de nouveaux objets artistiques face à une audience. Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir d’autres projets et univers que ceux habituellement portés par le collectif, en profitant d’une soirée musicale à petit prix !

Informations pratiques

Tarif unique : 3€

La malterie : 250 bis bd Victor Hugo à Lille (59) | M° Porte des Postes ou Wazemmes

Ouverture des portes : 19h | Début du concert : 19h30

Renseignements et réservations : resa@muzzix.info / 09 50 91 01 72

La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent d’1€ est à acheter lors de la première venue. Valable une saison, elle donne accès aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos…

La malterie accepte les crédits-loisirs.

