Haute-Fréquence : Kaze & Yuko Oshima + Yves Saint Rocher Mercredi 22 novembre, 21h00 La Malterie Tarif réduit : 7€ – Plein tarif : 9€

Kaze & Yuko Oshima

Après plus de dix ans d’explorations sonores et sept disques, le quartet franco-japonais Kaze, créé en 2010 à la malterie autour de la pianiste Satoko Fujii, des trompettistes Natsuki Tamura et Christian Pruvost et du batteur Peter Orins, part à la rencontre de la tradition musicale japonaise. Avant une tournée au printemps 2024 au Japon qui les fera rencontrer des musiciennes qui illustrent la diversité des traditions musicales de l’archipel, la première étape de ce projet verra Kaze rencontrer la percussionniste japonaise basée en France Yuko Oshima.

Après avoir appris au Japon le Nagauta (littéralement « chant long », chant traditionnel apparu initialement pour accompagner le théâtre Kabuki, avant de développer son propre répertoire), Yuko Ohsima intégre à sa pratique d’improvisatrice quelques uns de ses éléments consititutifs, tels que la relativité ou la souplesse…

Satoko Fujii (piano), Natsuki Tamura (trompette), Christian Pruvost (trompette), Peter Orins (batterie), Yuko Oshima (percussions)

Yves Saint Rocher

Yves Saint Rocher est un duo de David Bausseron, membre du collectif Muzzix à Lille, et Claire Gapenne, artiste de La Briqueterie à Amiens. Les deux artistes ont déjà eu l’occasion de travailler ensemble au cours de résidences et proposent ici le duo Yves Saint Rocher.

Yves Saint Rocher, c’est de la musique comme un onguent, c’est une coupe haute couture à longue lame sonore, aux parfums d’acier des douze cordes en action des deux guitaristes électriques.

David Bausseron (guitare), Claire Gapenne (guitares)

Informations pratiques

Tarif réduit : 7€ – Plein tarif : 9€

La malterie : 250 bis bd Victor Hugo à Lille (59) | M° Porte des Postes ou Wazemmes

Ouverture des portes : 20h30 | Début du concert : 21h

Renseignements et réservations : resa@muzzix.info / 09 50 91 01 72

La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent d’1€ est à acheter lors de la première venue. Valable une saison, elle donne accès aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos…

La malterie accepte les crédits-loisirs.

Dans le cadre de Haute-Fréquence, dispositif de la Région Hauts-de-France.

Avec le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine.

La Malterie 250 bis boulevard Victor Hugo, 59000 Lille Lille 59024 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T21:00:00+01:00 – 2023-11-22T23:00:00+01:00

©Alex Noclain ©Frank Farré