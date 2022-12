The Bridge #2.9 La Malterie, 6 février 2023, Lille.

The Bridge #2.9 Lundi 6 février 2023, 19h00 La Malterie

Tarif plein : 7€ | Tarif réduit : 5€

The Bridge #2.9, quintet international formé dans le cadre d’un projet unique et original, sera à la malterie lundi 6 février à 19h.

La Malterie 250 bis boulevard Victor Hugo, 59000 Lille Wazemmes Lille 59024 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.muzzix.info/Abdou »}, {« link »: « http://www.acrossthebridges.org/ »}, {« link »: « mailto:resa@muzzix.info »}]

Ces cinq improvisatrices et improvisateurs, en fomentant leurs plans ensemble, savent pertinemment qu’il reste encore tant à découvrir, de l’autre côté du miroir. Qu’au-delà de la simple démarche d’exploration, la découverte peut encore se faire par la création de mondes nouveaux, en faisant se croiser des individualités singulières faites de mondes multiples.

« J’imagine une musique obstinée, j’imagine qu’on creuse quelque chose. C’est en général ce que j’aime partager – une obstination. Ne pas s’arrêter de creuser avant d’avoir trouvé, mais bien sûr ne jamais vraiment trouver. »

– Julien Pontvianne

Elles et ils ont choisi de former un groupe en miroir avec deux « doubles » : percussions/saxophone, et au centre, une voix, le chant. Ici les socles ont disparu, la terre à explorer est sans fond, sans fin. Il faudra jouer avec l’absence, le dépouillement, et faire du vide un espace à observer, à scruter, à écouter. Faire de l’ascèse un moteur prodigieux.

Ces cinq créateurs et créatrices ont un autre point commun : ils et elles sont rompues à l’exploration en collectif. Côté France, Sakina Abdou, Julien Chamla et Julien Pontvianne sont respectivement membres des collectifs Muzzix, Coax et Onze Heures Onze. Côté Chicago, Coco Elysses est désormais présidente de la légendaire et demi-centenaire AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians), tandis qu’Ugochi Nwaogwugwu prête toutes ses voix et ses poèmes aux efforts de réechantement par l’art du South Side. Collectivement, ces cinq-là n’ont cessé de composer avec les identités multiples et les influences, de la folk à la noise en passant par le minimalisme.

Que devient-il, ce désir délicieusement humain, l’élan vers l’inconnu ? Pléthore. Les créateurs de mondes ont désormais pris la relève des explorateurs de mondes, ils font le grand saut vers les mondes intérieurs pour cartographier l’altérité. Les nouvelles terra incognita sont le produit des imaginaires individuels et collectifs, et s’appellent Alamut, Uluru ou Xanadu.

Sakina Abdou (saxophones, flûte à bec), Julien Chamla (batterie, percussions), Coco Elysses (percussions, diddley bow, voix), Ugochi Nwaogwugwu (chant), Julien Pontvianne (saxophone ténor, clarinette).

The Bridge : un projet unique de coopération transatlantique

Depuis 2013, The Bridge est un projet unique rapprochant durablement musiciens et musiciennes français.e.s et nord-américain.e.s en leur donnant l’espace, le temps et la possibilité d’apprendre à se connaître, dans leurs similarités et dans leurs différences, de développer leurs échanges et leurs projets créatifs, dans la réciprocité et dans la complémentarité. À travers le rapprochement de musiciens et musiciennes créateurs et créatrices, et l’assemblage de musiques originales se nourrissant de ces expériences, il s’agit aussi de solidariser les structures et les institutions qui travaillent au quotidien et à l’année avec ces artistes.

The Bridge n’est pas un lieu de diffusion ancré dans un seul espace physique, un seul territoire, mais une nébuleuse associant de tels lieux partout en France et à Chicago. Le dispositif de ce projet prévoit ainsi que chaque ensemble (quintet ou quartet) franco-américain circule tour à tour sur les deux continents à l’occasion de tournées conçues comme des voyages d’exploration : les ensembles qui ont commencé en France passent ensuite aux États-Unis, et inversement.

Le quintet programmé à la malterie est l’ensemble 2.9 (second cycle et neuvième groupe). Au total, entre le premier et le second cycle de The Bridge, ce sont 32 groupes qui se sont formés pour un réseau de 140 musiciens venant des deux pays.

Plus d’infos sur le projet sur le web

Informations pratiques

Tarif plein : 7€ | Tarif réduit : 5€

La malterie : 250 bis bd Victor Hugo à Lille (59) | M° Porte des Postes ou Wazemmes

Ouverture des portes : 19h | Début du concert : 19h30

Renseignements et réservations : resa@muzzix.info / 09 50 91 01 72

La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent d’1€ est à acheter lors de la première venue. Valable une saison, elle donne accès aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos… La malterie accepte les crédits-loisirs.

The Bridge est soutenu par le Ministère de la Culture, la Sacem, le Centre National de la Musique, la Spedidam, l’Adami et l’Institut Français. The Bridge 2.9 qui est soutenu par la DRAC Ile de France.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T19:00:00+01:00

2023-02-06T20:30:00+01:00

© DR, Pidz, Traci Lombre & Romain Al