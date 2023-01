Des pieds et des mains – Ivann Cruz et Peter Orins La Malterie, 5 février 2023, Lille.

Après une tournée en solo en août 2021, puis une seconde en duo en 2022, Ivann Cruz et Peter Orins présenteront sous forme de restitution le projet Des pieds et des mains, à la malterie.

Un processus créatif original

Des pieds et des mains est un projet de tournée pédestre en altitude dans (et à proximité) du Parc des Écrins où deux musiciens ont proposé à chaque étape une improvisation musicale inspirée par le lieu du refuge et par leur expérience sensible de la randonnée de la journée. La démarche des musiciens était d’inventer une relation nouvelle et poétique entre un espace naturel et une création sonore originale en se déplaçant avec leur instruments. Ils inventent alors des impromptus musicaux où se croisent souffles, bruissements, ruissellements, rythmes et tensions de la marche en montagne et autres rumeurs peuplant les sentiers d’altitude.

L’enjeu de ce projet est de déplacer les habitudes de création des musiciens en transformant le milieu naturel en un principe actif du processus de création sonore. On génère ainsi de nouvelles approches et de nouvelles formes musicales tout en mettant en valeur la richesse de ce patrimoine naturel.

Les musiciens ont également réalisé différents temps de résidence en refuge et cabane au cours de la randonnée afin de mener un travail de création plus approfondi sur ces espaces et leurs alentours. Ils ont ainsi réalisé un enregistrement près de la cabane du Rif Bruyant (1642m) et des enregistrements sur des sites sauvages (2750m) accessibles par des chemins hors sentiers balisés accompagnés d’un guide au dessus du refuge de Font Turbat (2169m).

Une démarche respectueuse de l’environnement

La démarche environnementale étant au coeur du projet, les musiciens ont transporté tout leur matériel en sac à dos : des percussions, une guitare électrique, un ampli, des pédales d’effets et du matériel d’enregistrement. Ils ont ainsi été autonomes techniquement en rejoignant les lieux et publics par la marche. Leur processus de création est donc inscrit dans une logique de préservation et d’échange avec l’environnement naturel. Ils ont aussi respecté des temps de jeu en extérieur restreints afin de ne pas perturber la faune environnante. Ainsi, les déplacements « zéro-carbone » par la marche ont permis de créer une relation féconde avec les espaces naturels traversés tout en allant à la rencontre de nouveaux publics souvent éloignés de ce champ esthétique de la création musicale. Des outils numériques nomades, innovants et économes en énergie ont été utilisés pour leurs enregistrement en altitude.

Pour entrer en cohérence avec cette démarche environnementale du projet, l’enregistrement sera accessible uniquement dans un format numérique sur une plateforme de téléchargement.

Ils ont ainsi réalisé plus de 5000 mètres de dénivelés cumulés avec leur matériel portés en sac à dos sur une période de 10 jours, réalisé 5 concerts publics, 5 séances d’enregistrements en extérieur et de nombreuses captations de paysages sonores durant les trajets parcourus.

Ivann Cruz (guitare électrique) et Peter Orins (percussions)

La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent d’1€ est à acheter lors de la première venue. Valable une saison, elle donne accès aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos…

La malterie accepte les crédits-loisirs.

Ce projet est soutenu par l’État dans le cadre du dispositif « Soutenir les alternatives vertes dans la culture » de la filière des industries culturelles et créatives (ICC) de France 2030, opérée par la Caisse des Dépôts.



