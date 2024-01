MON MEILLEUR COPAIN 800EME LA MALS Sochaux, samedi 18 mai 2024.

Etre fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut ! Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades… Début d’un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive ! Récompensé à deux reprises pour le Molière du meilleur auteur francophone en 2010 et 2015, Eric Assous a reçu le prix de l’Académie française pour l’ensemble de son oeuvre en 2014. Ses pièces sont représentées dans plus de 25 pays. Cette version de Mon meilleur copain a été créée à la Comédie Caumartin en juin 2017 puis s’est prolongée au Grand Point Virgule en janvier 2018, au Théâtre Michel en mai 2018, à la Comédie Caumartin en octobre 2018, au Théâtre Daunou en septembre 2019 et au Palais des Glaces en octobre 2020.Une pièce d’Eric ASSOUSMise en scène : Anthony MARTYAvecArnaud CERMOLACCEAnthony MARTYFlorence FAKHIMIou Elisabeth FREMONDIERELaure-Estelle NEZANou Emmanuelle COUSINAnne-Laure ESTOURNESou Mathilde LAFFONT

Tarif : 17.00 – 25.20 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:30

LA MALS 4 rue de l’hotel de ville 25600 Sochaux 25