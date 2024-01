MON VOISIN NU LA MALS Sochaux Catégorie d’Évènement: Sochaux MON VOISIN NU LA MALS Sochaux, 9 février 2024, Sochaux. MON VOISIN NUComédie de Patrice Leconte Avec Arnaud TSAMERE, Cyrille ELDIN, Pauline LEFEVRE, Christophe FAVREDe l’autre côté du boulevard Montparnasse, il y a un homme qui vit au 6ème étage.Jusque là, tout va bien, n’importe qui peut vivre au 6ème étage du boulevard Montparnasse.Sauf que cet homme là a une singularité : il vit nu.Il ne se cache pas, ne s’exhibe pas, ne tire jamais les rideaux, il ne quitte pratiquement jamais son petit appartement, dans lequel, du matin au soir, il vit nu.Quand François, en face, a repéré cet étrange voisin, il n’arrive plus à travailler.Il fait venir Victoire, son amoureuse, Paul, son meilleur ami, pour leur montrer ce voisin effarant. Ils sont sciés.Le fait est qu’il y a de quoi être scié.

Tarif : 31.50 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

LA MALS
4 rue de l'hotel de ville
25600 Sochaux

