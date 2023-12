GISELLE(S) PIETRAGALLA – DEROUAULT LA MALS Sochaux, 19 janvier 2024, Sochaux.

GISELLE(S)Nouvelle création – Ballet contemporain pour 18 danseuses et danseursChorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla et Julien DerouaultLe ballet contemporain « Giselle(s) » de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault tire sa puissance dans la théâtralité et la richesse de leur chorégraphie. Cette nouvelle vision féministe du ballet romantique est à l’image des tensions hommes – femmes au sein de notre société. Il ne s’agit plus de Giselle, mais de toutes les Giselle(s) victimes de trahison.Et si malgré toute cette colère, l’amour était toujours vivant.La première Giselle, devenue la reine des Willis, est le témoin intemporel de la condition féminine. Elle est devenue la reine d’une armée de guerrières qui hantent le monde des vivants et traquent leurs bourreaux.Dans le 1er acte, une succession de flashbacks nous transportent dans l’intimité de 5 couples. La reine des Willis nous guide tels des spectateurs impuissants face au drame inévitable de ces relations amoureuses entre hommes et femmes. Le 2e acte est celui de la révolte des femmes passées dans le monde de l’au-delà.Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault ont puisé leur récit dans les violences faites aux femmes. Giselle(s)Chorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla et Julien DerouaultAvec Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault et 16 danseursMusiques Adolphe Adam – Les tambours du Bronx – Création musicale Wilfried WendlingCréation costumes Evanbenjamin – Conception et Installation lumière Alexis David.

Tarif : 25.83 – 67.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

LA MALS 4 rue de l’hotel de ville 25600 Sochaux Doubs