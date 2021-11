La Malle de Noël Grand Théâtre des Cordeliers, 12 décembre 2021, Albi.

Le centre de danse Line-Jenny Neel, en partenariat avec l’association «Albi destination danse» et avec le soutient de la Ville d’Albi, présente le dimanche 12 décembre à 16h, au Grand Théâtre, son gala caritatif de Noël. Intitulé «La Malle Noël», cet objet plein de mystère et de poésie, va s’ouvrir sur scène pour transporter le public dans un voyage imaginaire plein de magie et de surprises. Plus d’une centaine de danseurs feront vivre ce conte de Noël, portés par la musique de Tchaïkovski. **Les bénéfices du gala seront intégralement reversés à l’association albigeoise SOS Bébé 81, qui vient en aide aux familles démunies.** Dimanche 12 décembre à 16h au Grand Théâtre. Réservations : à compter du 22 novembre au Centre de Danse, 27 place Lapérouse et à la boutique Avant-Scène, 43 rue Serré de Rivières. _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)_**.**_

