Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer Lecture spectacle musical en présence de la fée de la Harpe. Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Gratuit. Réservation obligatoire.

Pour les 0-3 ans. Mardi 22 mars – de 10h à 11h – Médiathèque de Beaussais-sur-Mer mediatheque@beaussais.fr +33 2 96 88 60 68 Lecture spectacle musical en présence de la fée de la Harpe. Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Gratuit. Réservation obligatoire.

