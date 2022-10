La Malle aux Secrets

2022-11-05 – 2022-11-05 EUR 8 10 Quand c'est l'heure, c'est l'heure ! Sauf pour Diabolo… Tout simplement car il n'est jamais prêt à commencer le spectacle au bon moment…

Aussi, pour commencer son numéro, lorsqu’il arrive sur scène, il en a déjà oublié de dire correctement « bonjour » au public.

Diabolo n’ose pas avouer qu’il ne sait pas compter, alors il a toujours besoin que les enfants lui soufflent les chiffres…

Et là, c’est du délire ! C’est qu’il va même jusqu’à prétendre que la seule école qu’il connaisse est celle des chanteurs… Et qu’il y va, justement le dimanche !

Cet adorable personnage, plein de malice, vous révélera aussi plus d’un tour dont il a le secret, dans sa « malle ».



Escorté de son partenaire magicien, Didier, il ira jusqu’à se transformer plusieurs fois à une vitesse ahurissante, pour surprendre joyeusement son jeune public.

Ce spectacle d’humour, de magie et ventriloquie comblera les enfants d’émotions.

50 minutes de pur bonheur !



Avec Didier Ledda

Spectacle de magie pour enfants de 3 à 8 ans. Venez découvrir Didier le magicien et Diabolo la marionnette ! dernière mise à jour : 2022-10-04 par

