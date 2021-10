Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais LA MALLE AUX HISTOIRES L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Pas-de-Calais

LA MALLE AUX HISTOIRES L’Atelier Média, 10 octobre 2017, Carvin. LA MALLE AUX HISTOIRES

du mardi 10 octobre 2017 au mardi 26 décembre 2023 à L’Atelier Média

**_Le temps d’une histoire, venez partager un moment en famille autour du livre et des contes…_** C’est désormais un rituel, deux fois par mois du mois, les parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans sont invités à participer à la lecture de contes, durant laquelle ils peuvent découvrir de belles histoires. Dans un espace de la médiathèque dédié à cette animation, les participants peuvent s’asseoir sur des petits poufs pour suivre attentivement les contes qui leur sont racontés par une des conteuse de l’Atelier Média.

Gratuit et ouvert à tous sur inscription. Nombre de places limité à 10 enfants par séance.

Des moments de plaisir partagé en famille autour de livres, d’histoires et de contes … Séance une fois par mois le mardi matin de 10h30 à 11h00. Gratuit sur inscription. L’Atelier Média Place de la Gare – Carvin Carvin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2017-10-10T10:15:00 2017-10-10T11:15:00;2017-10-17T10:15:00 2017-10-17T11:15:00;2017-10-24T10:15:00 2017-10-24T11:15:00;2017-10-31T10:15:00 2017-10-31T11:15:00;2017-11-07T10:15:00 2017-11-07T11:15:00;2017-11-14T10:15:00 2017-11-14T11:15:00;2017-11-21T10:15:00 2017-11-21T11:15:00;2017-11-28T10:15:00 2017-11-28T11:15:00;2017-12-05T10:15:00 2017-12-05T11:15:00;2017-12-12T10:15:00 2017-12-12T11:15:00;2017-12-19T10:15:00 2017-12-19T11:15:00;2017-12-26T10:15:00 2017-12-26T11:15:00;2018-01-02T10:15:00 2018-01-02T11:15:00;2018-01-09T10:15:00 2018-01-09T11:15:00;2018-01-16T10:15:00 2018-01-16T11:15:00;2018-01-23T10:15:00 2018-01-23T11:15:00;2018-01-30T10:15:00 2018-01-30T11:15:00;2018-02-06T10:15:00 2018-02-06T11:15:00;2018-02-13T10:15:00 2018-02-13T11:15:00;2018-02-20T10:15:00 2018-02-20T11:15:00;2018-02-27T10:15:00 2018-02-27T11:15:00;2018-03-06T10:15:00 2018-03-06T11:15:00;2018-03-13T10:15:00 2018-03-13T11:15:00;2018-03-20T10:15:00 2018-03-20T11:15:00;2018-03-27T10:15:00 2018-03-27T11:15:00;2018-04-03T10:15:00 2018-04-03T11:15:00;2018-04-10T10:15:00 2018-04-10T11:15:00;2018-04-17T10:15:00 2018-04-17T11:15:00;2018-04-24T10:15:00 2018-04-24T11:15:00;2018-05-01T10:15:00 2018-05-01T11:15:00;2018-05-02T10:15:00 2018-05-02T11:15:00;2018-05-08T10:15:00 2018-05-08T11:15:00;2018-05-15T10:15:00 2018-05-15T11:15:00;2018-05-22T10:15:00 2018-05-22T11:15:00;2018-05-29T10:15:00 2018-05-29T11:15:00;2018-06-05T10:15:00 2018-06-05T11:15:00;2018-06-12T10:30:00 2018-06-12T11:00:00;2018-06-19T10:15:00 2018-06-19T11:15:00;2018-06-26T10:15:00 2018-06-26T11:15:00;2018-07-03T10:15:00 2018-07-03T11:15:00;2018-07-10T10:15:00 2018-07-10T11:15:00;2018-07-17T10:15:00 2018-07-17T11:15:00;2018-07-24T10:15:00 2018-07-24T11:15:00;2018-07-31T10:15:00 2018-07-31T11:15:00;2018-08-07T10:15:00 2018-08-07T11:15:00;2018-08-14T10:15:00 2018-08-14T11:15:00;2018-08-21T10:15:00 2018-08-21T11:15:00;2018-08-28T10:15:00 2018-08-28T11:15:00;2018-09-04T10:15:00 2018-09-04T11:15:00;2018-09-11T10:15:00 2018-09-11T11:15:00;2018-09-18T10:15:00 2018-09-18T11:15:00;2018-09-25T10:30:00 2018-09-25T11:00:00;2018-10-02T10:15:00 2018-10-02T11:15:00;2018-10-09T10:15:00 2018-10-09T11:15:00;2018-10-16T10:30:00 2018-10-16T11:00:00;2018-10-23T10:15:00 2018-10-23T11:15:00;2018-10-30T10:15:00 2018-10-30T11:15:00;2018-11-06T10:15:00 2018-11-06T11:15:00;2018-11-13T10:15:00 2018-11-13T11:15:00;2018-11-20T10:15:00 2018-11-20T11:15:00;2018-11-27T10:30:00 2018-11-27T11:00:00;2018-12-04T10:15:00 2018-12-04T11:15:00;2018-12-11T10:15:00 2018-12-11T11:15:00;2018-12-18T10:30:00 2018-12-18T11:00:00;2018-12-25T10:15:00 2018-12-25T11:15:00;2019-01-01T10:15:00 2019-01-01T11:15:00;2019-01-08T10:15:00 2019-01-08T11:15:00;2019-01-15T10:15:00 2019-01-15T11:15:00;2019-01-22T10:30:00 2019-01-22T11:00:00;2019-01-29T10:15:00 2019-01-29T11:15:00;2019-02-05T10:15:00 2019-02-05T11:15:00;2019-02-12T10:15:00 2019-02-12T11:15:00;2019-02-19T10:15:00 2019-02-19T11:15:00;2019-02-26T10:30:00 2019-02-26T11:00:00;2019-03-05T10:15:00 2019-03-05T11:15:00;2019-03-12T10:15:00 2019-03-12T11:15:00;2019-03-19T10:30:00 2019-03-19T11:00:00;2019-03-26T10:15:00 2019-03-26T11:15:00;2019-04-02T10:15:00 2019-04-02T11:15:00;2019-04-09T10:15:00 2019-04-09T11:15:00;2019-04-16T10:15:00 2019-04-16T11:15:00;2019-04-23T10:30:00 2019-04-23T11:00:00;2019-04-30T10:15:00 2019-04-30T11:15:00;2019-05-07T10:15:00 2019-05-07T11:15:00;2019-05-14T10:15:00 2019-05-14T11:15:00;2019-05-21T10:30:00 2019-05-21T11:00:00;2019-05-28T10:15:00 2019-05-28T11:15:00;2019-06-04T10:15:00 2019-06-04T11:15:00;2019-06-11T10:15:00 2019-06-11T11:15:00;2019-06-18T10:30:00 2019-06-18T11:00:00;2019-06-25T10:15:00 2019-06-25T11:15:00;2019-07-02T10:15:00 2019-07-02T11:15:00;2019-07-09T10:15:00 2019-07-09T11:15:00;2019-07-16T10:15:00 2019-07-16T11:15:00;2019-07-23T10:15:00 2019-07-23T11:15:00;2019-07-30T10:15:00 2019-07-30T11:15:00;2019-08-06T10:15:00 2019-08-06T11:15:00;2019-08-13T10:15:00 2019-08-13T11:15:00;2019-08-20T10:15:00 2019-08-20T11:15:00;2019-08-27T10:15:00 2019-08-27T11:15:00;2019-09-03T10:15:00 2019-09-03T11:15:00;2019-09-10T10:15:00 2019-09-10T11:15:00;2019-09-17T10:15:00 2019-09-17T11:15:00;2019-09-24T10:15:00 2019-09-24T11:15:00;2019-10-01T10:15:00 2019-10-01T11:15:00;2019-10-08T10:15:00 2019-10-08T11:15:00;2019-10-15T10:15:00 2019-10-15T11:15:00;2019-10-22T10:15:00 2019-10-22T11:15:00;2019-10-29T10:15:00 2019-10-29T11:15:00;2019-11-05T10:15:00 2019-11-05T11:15:00;2019-11-12T10:15:00 2019-11-12T11:15:00;2019-11-19T10:15:00 2019-11-19T11:15:00;2019-11-26T10:15:00 2019-11-26T11:15:00;2019-12-03T10:15:00 2019-12-03T11:15:00;2019-12-10T10:15:00 2019-12-10T11:15:00;2019-12-17T10:15:00 2019-12-17T11:15:00;2019-12-24T10:15:00 2019-12-24T11:15:00;2019-12-31T10:15:00 2019-12-31T11:15:00;2020-01-07T10:15:00 2020-01-07T11:15:00;2020-01-14T10:15:00 2020-01-14T11:15:00;2020-01-21T10:15:00 2020-01-21T11:15:00;2020-01-28T10:15:00 2020-01-28T11:15:00;2020-02-04T10:15:00 2020-02-04T11:15:00;2020-02-11T10:15:00 2020-02-11T11:15:00;2020-02-18T10:15:00 2020-02-18T11:15:00;2020-02-25T10:15:00 2020-02-25T11:15:00;2020-03-03T10:15:00 2020-03-03T11:15:00;2020-03-10T10:15:00 2020-03-10T11:15:00;2020-03-17T10:15:00 2020-03-17T11:15:00;2020-03-24T10:15:00 2020-03-24T11:15:00;2020-03-31T10:15:00 2020-03-31T11:15:00;2020-04-07T10:15:00 2020-04-07T11:15:00;2020-04-14T10:15:00 2020-04-14T11:15:00;2020-04-21T10:15:00 2020-04-21T11:15:00;2020-04-28T10:15:00 2020-04-28T11:15:00;2020-05-05T10:15:00 2020-05-05T11:15:00;2020-05-12T10:15:00 2020-05-12T11:15:00;2020-05-19T10:15:00 2020-05-19T11:15:00;2020-05-26T10:15:00 2020-05-26T11:15:00;2020-06-02T10:15:00 2020-06-02T11:15:00;2020-06-09T10:15:00 2020-06-09T11:15:00;2020-06-16T10:15:00 2020-06-16T11:15:00;2020-06-23T10:15:00 2020-06-23T11:15:00;2020-06-30T10:15:00 2020-06-30T11:15:00;2020-07-07T10:15:00 2020-07-07T11:15:00;2020-07-14T10:15:00 2020-07-14T11:15:00;2020-07-21T10:15:00 2020-07-21T11:15:00;2020-07-28T10:15:00 2020-07-28T11:15:00;2020-08-04T10:15:00 2020-08-04T11:15:00;2020-08-11T10:15:00 2020-08-11T11:15:00;2020-08-18T10:15:00 2020-08-18T11:15:00;2020-08-25T10:15:00 2020-08-25T11:15:00;2020-09-01T10:15:00 2020-09-01T11:15:00;2020-09-08T10:15:00 2020-09-08T11:15:00;2020-09-15T10:15:00 2020-09-15T11:15:00;2020-09-22T10:15:00 2020-09-22T11:15:00;2020-09-29T10:15:00 2020-09-29T11:15:00;2020-10-06T10:15:00 2020-10-06T11:15:00;2020-10-13T10:15:00 2020-10-13T11:15:00;2020-10-20T10:15:00 2020-10-20T11:15:00;2020-10-27T10:15:00 2020-10-27T11:15:00;2020-11-03T10:15:00 2020-11-03T11:15:00;2020-11-10T10:15:00 2020-11-10T11:15:00;2020-11-17T10:15:00 2020-11-17T11:15:00;2020-11-24T10:15:00 2020-11-24T11:15:00;2020-12-01T10:15:00 2020-12-01T11:15:00;2020-12-08T10:15:00 2020-12-08T11:15:00;2020-12-15T10:15:00 2020-12-15T11:15:00;2020-12-22T10:15:00 2020-12-22T11:15:00;2020-12-29T10:15:00 2020-12-29T11:15:00;2021-01-05T10:15:00 2021-01-05T11:15:00;2021-01-12T10:15:00 2021-01-12T11:15:00;2021-01-19T10:15:00 2021-01-19T11:15:00;2021-01-26T10:15:00 2021-01-26T11:15:00;2021-02-02T10:15:00 2021-02-02T11:15:00;2021-02-09T10:15:00 2021-02-09T11:15:00;2021-02-16T10:15:00 2021-02-16T11:15:00;2021-02-23T10:15:00 2021-02-23T11:15:00;2021-03-02T10:15:00 2021-03-02T11:15:00;2021-03-09T10:15:00 2021-03-09T11:15:00;2021-03-16T10:15:00 2021-03-16T11:15:00;2021-03-23T10:15:00 2021-03-23T11:15:00;2021-03-30T10:15:00 2021-03-30T11:15:00;2021-04-06T10:15:00 2021-04-06T11:15:00;2021-04-13T10:15:00 2021-04-13T11:15:00;2021-04-20T10:15:00 2021-04-20T11:15:00;2021-04-27T10:15:00 2021-04-27T11:15:00;2021-05-04T10:15:00 2021-05-04T11:15:00;2021-05-11T10:15:00 2021-05-11T11:15:00;2021-05-18T10:15:00 2021-05-18T11:15:00;2021-05-25T10:15:00 2021-05-25T11:15:00;2021-06-01T10:15:00 2021-06-01T11:15:00;2021-06-08T10:15:00 2021-06-08T11:15:00;2021-06-15T10:15:00 2021-06-15T11:15:00;2021-06-22T10:15:00 2021-06-22T11:15:00;2021-06-29T10:15:00 2021-06-29T11:15:00;2021-07-06T10:15:00 2021-07-06T11:15:00;2021-07-13T10:15:00 2021-07-13T11:15:00;2021-07-20T10:15:00 2021-07-20T11:15:00;2021-07-27T10:15:00 2021-07-27T11:15:00;2021-08-03T10:15:00 2021-08-03T11:15:00;2021-08-10T10:15:00 2021-08-10T11:15:00;2021-08-17T10:15:00 2021-08-17T11:15:00;2021-08-24T10:15:00 2021-08-24T11:15:00;2021-08-31T10:15:00 2021-08-31T11:15:00;2021-09-07T10:15:00 2021-09-07T11:15:00;2021-09-14T10:15:00 2021-09-14T11:15:00;2021-09-21T10:15:00 2021-09-21T11:15:00;2021-09-28T10:15:00 2021-09-28T11:15:00;2021-10-05T10:15:00 2021-10-05T11:15:00;2021-10-12T10:15:00 2021-10-12T11:15:00;2021-10-19T10:15:00 2021-10-19T11:15:00;2021-10-26T10:15:00 2021-10-26T11:15:00;2021-11-02T10:15:00 2021-11-02T11:15:00;2021-11-09T10:15:00 2021-11-09T11:15:00;2021-11-16T10:15:00 2021-11-16T11:15:00;2021-11-23T10:15:00 2021-11-23T11:15:00;2021-11-30T10:15:00 2021-11-30T11:15:00;2021-12-07T10:15:00 2021-12-07T11:15:00;2021-12-14T10:15:00 2021-12-14T11:15:00;2021-12-21T10:15:00 2021-12-21T11:15:00;2021-12-28T10:15:00 2021-12-28T11:15:00;2022-01-04T10:15:00 2022-01-04T11:15:00;2022-01-11T10:15:00 2022-01-11T11:15:00;2022-01-18T10:15:00 2022-01-18T11:15:00;2022-01-25T10:15:00 2022-01-25T11:15:00;2022-02-01T10:15:00 2022-02-01T11:15:00;2022-02-08T10:15:00 2022-02-08T11:15:00;2022-02-15T10:15:00 2022-02-15T11:15:00;2022-02-22T10:15:00 2022-02-22T11:15:00;2022-03-01T10:15:00 2022-03-01T11:15:00;2022-03-08T10:15:00 2022-03-08T11:15:00;2022-03-15T10:15:00 2022-03-15T11:15:00;2022-03-22T10:15:00 2022-03-22T11:15:00;2022-03-29T10:15:00 2022-03-29T11:15:00;2022-04-05T10:15:00 2022-04-05T11:15:00;2022-04-12T10:15:00 2022-04-12T11:15:00;2022-04-19T10:15:00 2022-04-19T11:15:00;2022-04-26T10:15:00 2022-04-26T11:15:00;2022-05-03T10:15:00 2022-05-03T11:15:00;2022-05-10T10:15:00 2022-05-10T11:15:00;2022-05-17T10:15:00 2022-05-17T11:15:00;2022-05-24T10:15:00 2022-05-24T11:15:00;2022-05-31T10:15:00 2022-05-31T11:15:00;2022-06-07T10:15:00 2022-06-07T11:15:00;2022-06-14T10:15:00 2022-06-14T11:15:00;2022-06-21T10:15:00 2022-06-21T11:15:00;2022-06-28T10:15:00 2022-06-28T11:15:00;2022-07-05T10:15:00 2022-07-05T11:15:00;2022-07-12T10:15:00 2022-07-12T11:15:00;2022-07-19T10:15:00 2022-07-19T11:15:00;2022-07-26T10:15:00 2022-07-26T11:15:00;2022-08-02T10:15:00 2022-08-02T11:15:00;2022-08-09T10:15:00 2022-08-09T11:15:00;2022-08-16T10:15:00 2022-08-16T11:15:00;2022-08-23T10:15:00 2022-08-23T11:15:00;2022-08-30T10:15:00 2022-08-30T11:15:00;2022-09-06T10:15:00 2022-09-06T11:15:00;2022-09-13T10:15:00 2022-09-13T11:15:00;2022-09-20T10:15:00 2022-09-20T11:15:00;2022-09-27T10:15:00 2022-09-27T11:15:00;2022-10-04T10:15:00 2022-10-04T11:15:00;2022-10-11T10:15:00 2022-10-11T11:15:00;2022-10-18T10:15:00 2022-10-18T11:15:00;2022-10-25T10:15:00 2022-10-25T11:15:00;2022-11-01T10:15:00 2022-11-01T11:15:00;2022-11-08T10:15:00 2022-11-08T11:15:00;2022-11-15T10:15:00 2022-11-15T11:15:00;2022-11-22T10:15:00 2022-11-22T11:15:00;2022-11-29T10:15:00 2022-11-29T11:15:00;2022-12-06T10:15:00 2022-12-06T11:15:00;2022-12-13T10:15:00 2022-12-13T11:15:00;2022-12-20T10:15:00 2022-12-20T11:15:00;2022-12-27T10:15:00 2022-12-27T11:15:00;2023-01-03T10:15:00 2023-01-03T11:15:00;2023-01-10T10:15:00 2023-01-10T11:15:00;2023-01-17T10:15:00 2023-01-17T11:15:00;2023-01-24T10:15:00 2023-01-24T11:15:00;2023-01-31T10:15:00 2023-01-31T11:15:00;2023-02-07T10:15:00 2023-02-07T11:15:00;2023-02-14T10:15:00 2023-02-14T11:15:00;2023-02-21T10:15:00 2023-02-21T11:15:00;2023-02-28T10:15:00 2023-02-28T11:15:00;2023-03-07T10:15:00 2023-03-07T11:15:00;2023-03-14T10:15:00 2023-03-14T11:15:00;2023-03-21T10:15:00 2023-03-21T11:15:00;2023-03-28T10:15:00 2023-03-28T11:15:00;2023-04-04T10:15:00 2023-04-04T11:15:00;2023-04-11T10:15:00 2023-04-11T11:15:00;2023-04-18T10:15:00 2023-04-18T11:15:00;2023-04-25T10:15:00 2023-04-25T11:15:00;2023-05-02T10:15:00 2023-05-02T11:15:00;2023-05-09T10:15:00 2023-05-09T11:15:00;2023-05-16T10:15:00 2023-05-16T11:15:00;2023-05-23T10:15:00 2023-05-23T11:15:00;2023-05-30T10:15:00 2023-05-30T11:15:00;2023-06-06T10:15:00 2023-06-06T11:15:00;2023-06-13T10:15:00 2023-06-13T11:15:00;2023-06-20T10:15:00 2023-06-20T11:15:00;2023-06-27T10:15:00 2023-06-27T11:15:00;2023-07-04T10:15:00 2023-07-04T11:15:00;2023-07-11T10:15:00 2023-07-11T11:15:00;2023-07-18T10:15:00 2023-07-18T11:15:00;2023-07-25T10:15:00 2023-07-25T11:15:00;2023-08-01T10:15:00 2023-08-01T11:15:00;2023-08-08T10:15:00 2023-08-08T11:15:00;2023-08-15T10:15:00 2023-08-15T11:15:00;2023-08-22T10:15:00 2023-08-22T11:15:00;2023-08-29T10:15:00 2023-08-29T11:15:00;2023-09-05T10:15:00 2023-09-05T11:15:00;2023-09-12T10:15:00 2023-09-12T11:15:00;2023-09-19T10:15:00 2023-09-19T11:15:00;2023-09-26T10:15:00 2023-09-26T11:15:00;2023-10-03T10:15:00 2023-10-03T11:15:00;2023-10-10T10:15:00 2023-10-10T11:15:00;2023-10-17T10:15:00 2023-10-17T11:15:00;2023-10-24T10:15:00 2023-10-24T11:15:00;2023-10-31T10:15:00 2023-10-31T11:15:00;2023-11-07T10:15:00 2023-11-07T11:15:00;2023-11-14T10:15:00 2023-11-14T11:15:00;2023-11-21T10:15:00 2023-11-21T11:15:00;2023-11-28T10:15:00 2023-11-28T11:15:00;2023-12-05T10:15:00 2023-12-05T11:15:00;2023-12-12T10:15:00 2023-12-12T11:15:00;2023-12-19T10:15:00 2023-12-19T11:15:00;2023-12-26T10:15:00 2023-12-26T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu L'Atelier Média Adresse Place de la Gare - Carvin Ville Carvin lieuville L'Atelier Média Carvin