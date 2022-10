La Malle aux Histoires

2022-12-14 10:30:00 10:30:00 – 2022-12-14 11:00:00 11:00:00 Un moment de plaisir partagé autour de livres, d’histoires, et de contes pour les enfants de 3 à 8 ans.



Malle aux histoires spéciale Kamishibaï de Noël. La Malle aux Histoires de Mollégès. bibliotheque.molleges@orange.fr +33 4 32 61 10 16 http://bibliothequemolleges.biblixnet.com/ dernière mise à jour : 2022-10-11 par

