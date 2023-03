Le jeu sublime le quotidien La malle aux Costumes Audrix Catégories d’Évènement: Audrix

Dordogne

Le jeu sublime le quotidien La malle aux Costumes, 31 mars 2023, Audrix. Le jeu sublime le quotidien 31 mars – 2 avril La malle aux Costumes Comme en 2022, Catherine Ingrassia, costumière à Audrix et Nadège Tricard, abatjouriste au Bugue s’associent pour mettre en scène leurs créations, cette année sur le thème du jeu.

Le jeu de l’oie, les échecs, les dames, le nain jaune, le warframe … les jeux en général sont importants dans nos vie et viennent sublimer notre quotidien.

Venez nombreux à notre rencontre dans la salle de bal de la Malle aux Costumes, à Audrix.du vendredi au dimanche. Inauguration de notre exposition vendredi 31 mars 2023 à 18 heures.

L’exposition est accessible aux scolaires sur rendez-vous le vendredi. La malle aux Costumes 4232 route de Proumeyssac 24260 AUDRIX Audrix 24260 Coux-et-Bigaroque Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://maison-tricard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://malle-costumes.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0663640125 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0620718120 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Abat-jour costume Carnaval de Venise 2005

Détails Catégories d’Évènement: Audrix, Dordogne Autres Lieu La malle aux Costumes Adresse 4232 route de Proumeyssac 24260 AUDRIX Ville Audrix Departement Dordogne Lieu Ville La malle aux Costumes Audrix

La malle aux Costumes Audrix Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audrix/

Le jeu sublime le quotidien La malle aux Costumes 2023-03-31 was last modified: by Le jeu sublime le quotidien La malle aux Costumes La malle aux Costumes 31 mars 2023 Audrix La malle aux Costumes Audrix

Audrix Dordogne