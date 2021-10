Quint-Fonsegrives Médiathèque Anne-Laure Arruebo Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives La malle Aéropostale Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

La malle Aéropostale Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 20 octobre 2021, Quint-Fonsegrives. La malle Aéropostale

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le mercredi 20 octobre à 15:00

Un pilote de la Ligne cherche à rejoindre le terrain d’aviation de Toulouse Montaudran. Sur son chemin à Quint-Fonsegrives, il rencontre les passants et leur raconte son histoire, celle de la fabuleuse épopée de l’Aéropostale. Découvrez au fil des anecdotes de l’aviateur les récits de ses aventures et les objets mystérieux cachés dans sa malle de voyage. Plongez au cœur des débuts de l’aviation toulousaine de la fin des années 20 pour une rencontre inédite et immersive. Rencontre tout public (dès 7 ans). Deux séances proposées : à 15h et à 16h30. Sur inscription à la médiathèque : 05.62.16.63.50 – e-mail Dans le cadre du cycle de culture scientifique, la municipalité propose un mois d’octobre tourné vers l’aéropostale, l’espace en partenariat avec Toulouse Métropole, la Cité de l’espace, l’Envol des Pionniers, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, l’association ”Délires d’Encres”.

Entrée libre

Rencontre avec un personnage de l’Envol des Pionniers Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Médiathèque Anne-Laure Arruebo Adresse Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Médiathèque Anne-Laure Arruebo Quint-Fonsegrives