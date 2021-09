Sabres Écomusée de Marquèze Landes, Sabres La malle à histoires Écomusée de Marquèze Sabres Catégories d’évènement: Landes

### Mais que contient donc cette vielle malle de voyage ? Des objets et des images, qui surfent sur des mots pour raconter le quotidien d’un autre monde, dans un autre temps… Ouvrez la malle et partez pour un voyage dans l’histoire des landais, leur vie, leur environnement au cœur du XIXe siècle, grâce à une séance de présentation d’objets du quotidien, ponctuée de chansons, comptines et lecture d’albums jeunesse. Animé par Corinne Remazeilles, responsable du service jeune public.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres Landes

