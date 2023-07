Atelier macaron La Malle à chocolat Merville-Franceville-Plage, 6 septembre 2023, Merville-Franceville-Plage.

L’atelier de la Malle à Chocolat vous apprend à réaliser votre macaron d’abord la base du biscuit puis la garniture, ganache ou fruits.

À la fin de l’atelier vous repartirez avec votre création, un livret de recettes et conseils.

Réservation obligatoire par mail..

La Malle à chocolat Route de Cabourg

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



The Malle à Chocolat workshop teaches you how to make your own macaron, starting with the cookie base and then the filling, ganache or fruit.

At the end of the workshop, you’ll leave with your creation, a recipe booklet and tips.

Reservations required by e-mail.

El taller Malle à Chocolat le enseña a elaborar su propio macarrón, empezando por la base de galleta y siguiendo por el relleno, ganache o fruta.

Al final del taller, se irá con su creación, un libro de recetas y consejos.

Es necesario reservar por correo electrónico.

Im Workshop der Malle à Chocolat lernen Sie, wie Sie Ihre Macarons herstellen: zuerst die Biskuitbasis, dann die Füllung, Ganache oder Früchte.

Am Ende des Workshops gehen Sie mit Ihrer Kreation, einem Rezeptheft und Ratschlägen nach Hause.

Reservierung per E-Mail erforderlich.

