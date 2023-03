La Malediction de Peter Ecole de danse Sophie Berra ZENITH DE CAEN, 24 juin 2023, CAEN.

CHANSON A CAEN (PLATES V-R-2020 2-011850 & 3-011849) presente ce spectacle. Vous pensiez sans doute tout connaître sur l’histoire de PETER PAN et de ses amies Wendy et Fée Clochette …. Sachez qu’il n’en est RIEN ! Venez découvrir en famille les nouvelles aventures de ce petit homme aux apparences bienveillantes mais d’une cruauté redoutable lorsqu’il s’agit de ne pas grandir ! Des sacrifices, des otages, jusqu’où PETER serait-il prêt à aller pour sauver son éternelle jeunesse ? Un NEVERLAND pas si féerique qu’il n’y paraît, des personnages plus sombres les uns que les autres, un sorcier étrange, un maître-temps, un miroir diabolique…. Où nous portera l’imaginaire ? Venez percer le mystère de PETER PAN, samedi 24 juin au ZÉNITH DE CAEN à 20h.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.31.73.27.02 / 02.31.50.32.30gratuit pour les moins de 5 ans Sophie BERRA

ZENITH DE CAEN CAEN RUE JOSEPH PHILIPPON Calvados

