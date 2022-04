La maladrerie St Lazare de A à Z Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

La maladrerie St Lazare de A à Z Beauvais, 24 avril 2022, Beauvais. La maladrerie St Lazare de A à Z Beauvais

2022-04-24 16:00:00 – 2022-04-24

Beauvais Oise A comme administrateur, B comme bergerie, C comme chapelle… Toutes les lettres de l’alphabet peuvent être revisitées à la lecture de ce site exceptionnel. Explorez l’une des plus belles léproseries médiévales de la moitié nord de la France dans ses moindres détails. A comme administrateur, B comme bergerie, C comme chapelle… Toutes les lettres de l’alphabet peuvent être revisitées à la lecture de ce site exceptionnel. Explorez l’une des plus belles léproseries médiévales de la moitié nord de la France dans ses moindres détails. A comme administrateur, B comme bergerie, C comme chapelle… Toutes les lettres de l’alphabet peuvent être revisitées à la lecture de ce site exceptionnel. Explorez l’une des plus belles léproseries médiévales de la moitié nord de la France dans ses moindres détails. JF BOUCHE service com CAB

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

La maladrerie St Lazare de A à Z Beauvais 2022-04-24 was last modified: by La maladrerie St Lazare de A à Z Beauvais Beauvais 24 avril 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise