La Maladrerie et le quartier Saint-Paul | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen, mardi 5 novembre 2024.

Le cœur, très commerçant, de la Maladrerie, jadis hameau de Caen tout comme La Folie tout comme Couvre-chef, se trouve sur le Planître et le jour du marché rue du général Moulin. Léproserie du XIIe devenue maison centrale de détention au début du XIXe, la Maladrerie est voisine de Beaulieu d’où la vue s’étend jusqu’au Cinglais. L’église de Saint Germain de la Blanche Herbe domine ce quartier. Plus bas, le quartier Saint Paul s’enorgueillit des maisons suédoises et de l’architecture et de la fresque de son église.

Une visite menée par Pierre Bonard.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

