La Maladie de Parkinson, une marche le 2 avril, au profit de la Recherche Bréhal, 2 avril 2022, Bréhal.

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02 17:30:00

Bréhal Manche Bréhal

A l’occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson , l’Association des Parkinsoniens de la Manche organise le samedi 2 avril 4 marches au profit de la Recherche. RV à 14h30, au départ de l’un des 4 sîtes : un moment de partage ouvert à tous ; malade ou non, pour comprendre, accepter, aider les Parkinsoniennes à devenir acteurs de leur maladie

Planifier des ateliers de proximité, d’activités physiques et ludiques et de partage de savoir pour un mieux être

mrosereuzeau@gmail.com +33 6 62 49 08 39

