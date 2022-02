La Malade Imaginaire – Molière Longny les Villages, 2 avril 2022, Longny les Villages.

La Malade Imaginaire – Molière LONGNY AU PERCHE 1, place de L’Hôtel de Ville Longny les Villages

2022-04-02 – 2022-04-02 LONGNY AU PERCHE 1, place de L’Hôtel de Ville

Longny les Villages Orne

Argan, hypocondriaque notoire ne vit qu’à travers la médecine et les médecins qui l’entourent. Il envisage de marier sa fille au fils d’un « habile médecin ». Toinette l’ingénieuse servante fera tout pour empêcher cette union, aidée de Béralde, frère d’Argan. Tout se finira dans une scène finale carnavalesque…L’Atelier de la Grange propose, depuis vingt ans, des cours de théâtre aux enfants des villages du regroupement pédagogique de Mézières en Drouais.Tous les ans, deux pièces de théâtre sont jouées devant un public fidèle. Pour « Le Malade Imaginaire », Joëlle Cayron (metteuse en scène) et Olivier Courtois (Argan) ont réuni autour d’eux, onze anciens ou actuels comédiens de l’Atelier, âgés de 15 à 28 ans. Ils proposent leur vision de ce classique en costumes d’époque au milieu d’un décor épuré, dans une mise en scène enlevée, joyeuse, voir burlesque mais toujours en allant chercher l’humour chez les personnages et dans les mots de Molière. Un petit plaisir à consommer sans modération.

Argan, hypocondriaque notoire ne vit qu’à travers la médecine et les médecins qui l’entourent. Il envisage de marier sa fille au fils d’un « habile médecin ». Toinette l’ingénieuse servante fera tout pour empêcher cette union, aidée de Béralde,…

+33 7 66 64 31 15

Argan, hypocondriaque notoire ne vit qu’à travers la médecine et les médecins qui l’entourent. Il envisage de marier sa fille au fils d’un « habile médecin ». Toinette l’ingénieuse servante fera tout pour empêcher cette union, aidée de Béralde, frère d’Argan. Tout se finira dans une scène finale carnavalesque…L’Atelier de la Grange propose, depuis vingt ans, des cours de théâtre aux enfants des villages du regroupement pédagogique de Mézières en Drouais.Tous les ans, deux pièces de théâtre sont jouées devant un public fidèle. Pour « Le Malade Imaginaire », Joëlle Cayron (metteuse en scène) et Olivier Courtois (Argan) ont réuni autour d’eux, onze anciens ou actuels comédiens de l’Atelier, âgés de 15 à 28 ans. Ils proposent leur vision de ce classique en costumes d’époque au milieu d’un décor épuré, dans une mise en scène enlevée, joyeuse, voir burlesque mais toujours en allant chercher l’humour chez les personnages et dans les mots de Molière. Un petit plaisir à consommer sans modération.

LONGNY AU PERCHE 1, place de L’Hôtel de Ville Longny les Villages

dernière mise à jour : 2022-02-02 par