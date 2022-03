LA MAL COIFFÉE Toulouse, 23 mars 2022, Toulouse.

LA MAL COIFFÉE LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

2022-03-23 – 2022-03-24 LE BIJOU 123 Avenue de Muret

Toulouse Haute-Garonne

Avec sa polyphonie et ses percussions, elle raconte les gens, ou plutôt, les gens vivant en Languedoc avec leurs héritages, leurs histoires particulières.

La langue Occitane est toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires.

La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques, les médiatiques…

contact@le-bijou.net +33 5 61 42 08 69 http://www.le-bijou.net/

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-04 par