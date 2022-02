La Mal Coiffée : Roge – Festival Eurofonik Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 7 € BILLETTERIES : – eurofonik.fr- www.stereolux.org dans la salle Micro Concert jeune public – À partir de 7 ans. Elles sont cinq femmes qui chantent et tapent sur des percussions. Elles chantent en polyphonie, c’est-à-dire à plusieurs voix, dans une langue aujourd’hui encore parlée dans une grande partie du sud de la France : l’Occitan. Grâce à leur dynamisme et leur complicité, elles parviennent à nous raconter la vie des gens de peu et à s’élever contre toutes les dominations. Un chant collectif puissant qui nous donne envie de rester debout. Karine Berny : chant, bombo leguero, petadou – Myriam Boisserie : chant, pétadou, monocorde – Marie Coumes : chant – Laëtitia Dutech : chant, adufe, bendir, tambourins, tambour, monocorde Durée : 1h Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022) Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

