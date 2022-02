La Mal Coiffée Le 360 Paris Music Factory, 7 février 2022, Paris.

Le 360 Paris Music Factory, le lundi 7 février à 20:00

CHANT POLYPHONIQUE ET PERCUSSIONS Ce 6e disque du quatuor polyphonique languedocien marque une volonté d’ancrage dans les écritures poétiques des mouvements d’émancipation culturelle qui résonnent entre l’Occitanie et les colonies de l’empire français. Au côté des textes et de la musique de Laurent Cavalié, les musiciennes subliment les textes de Claude Alranq, David Grosclaude, Auguste Foures, Jean Boudou, auteurs engagés dans une pensée de la résistance à l’écrasement des cultures populaires. Leur musique de voix et de percussions continue de tracer son chemin entre les couleurs du chant populaire Languedocien, et l’invention d’une polyphonie imaginaire, brute. C’est le premier Opus d’une création de trois disques à paraître sous le titre « ROGE ». Les polyrythmies sont portées par les vibrations de monocordes créés pour ce répertoire et le chœur relaie tour à tour la profondeur, l’intensité du propos et la vigueur de l’intention poétique libératrice. DISTRIBUTION BERNY Karine · Chant, Bombo legüero, Pétadou BOISSERIE Myriam · Chant, Pétadou, Monocorde COUMES Marie · Chant DUTECH Laëtitia · Chant, Adufe, Bendir, Tambourins, Tambour, Monocorde

La Mal Coiffée – Festival Au Fil des Voix

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



