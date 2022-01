La mal coiffée A bord de la Péniche Spectacle Saint-Grégoire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Grégoire

La mal coiffée A bord de la Péniche Spectacle, 12 juin 2022, Saint-Grégoire. La mal coiffée

A bord de la Péniche Spectacle, le dimanche 12 juin à 17:30

Originaire du Minervois, La Mal Coiffée, groupe vocal composé de quatre femmes (Myriam Boisserie, Marie Coumes, Laetitia Dutech, et Karine Berny), réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait résonner le timbre de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un puissant jeu rythmique. Elles interprètent des chants populaires occitans et des poésies en leur apportant une touche personnelle) avec pour seul accompagnement des percussions. Cette fois ci, La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques, les médiatiques… En partenariat avec le Festival Robinson

Gratuit

Polyphonies Occitanes A bord de la Péniche Spectacle Saint grégoire Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine

2022-06-12T17:30:00 2022-06-12T18:30:00

