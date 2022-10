La maîtrise de l’eau de l’Antiquité à nos jours: l’exemple en Egypste du Nil et du haut barrage d’Assouan Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

La maîtrise de l’eau de l’Antiquité à nos jours: l’exemple en Egypste du Nil et du haut barrage d’Assouan Le Blanc, 17 octobre 2022, Le Blanc. La maîtrise de l’eau de l’Antiquité à nos jours: l’exemple en Egypste du Nil et du haut barrage d’Assouan

Indre Le Blanc La maîtrise de l’eau et son accès en suffisance deviennent des problèmes majeurs pour l’humanité aux enjeux internationaux particulièrement sensibles.

L’Egypte, dans ce domaine, dépend presque entièrement du Nil au cours irrégulier. Nasser a voulu réguler son cours, c’est chose faite avec le haut barrage d’Assouan. Toutefois les conséquences sont inquiétantes. peut-on en tirer des leçons y compris pour nous? Conférence sur le thème de l’histoire par Marc Blanchard, inspecteur d’académie retraité. uipb@orange.fr http://www.uipb.org/ ©pixabay

