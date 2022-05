La Maison Tellier Marseille 6e Arrondissement, 3 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

La Maison Tellier Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-11-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-03 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

“Helmut et Raoul, duo fondateur de la Maison Tellier, vous proposent une errance musicale aux origines du groupe, ballade littéraire, lecture en musique, conférence chantée en vue de retourner aux sources de leurs créations : titres à nu, joués à deux, dans leur plus simple appareil.



A l’origine du Monde, de leur Monde, il y a la novella de Maupassant, publiée en 1881, instantané d’une Époque qui se trouvait Belle, et qui leur offre matière à des duels entre les indispensables de leur discographie et les créateurs de cette Belle Époque, tous liés d’une façon ou d’une autre, à cette année décisive.

Entourés de penseurs et d’auteurs qui les accompagnent depuis toujours (Bergson, Nietzsche, Stevenson et Maupassant), ils revisitent leur répertoire à la lumière de ces textes discrets ou immenses, et trouvent dans ces bribes d’histoire de la pensée le matériau nécessaire à éclairer leur univers artistique. Ils questionnent ainsi leur processus créatif à l’oeuvre depuis plus de 15 ans, et la joie toujours renouvelée, toujours partagée qu’ils en retirent.”



Ce spectacle inédit adopte une approche théâtralisée entre le répertoire du groupe et les textes littéraires et philosophiques qui ont nourri leur écriture.

La mise en scène de Julie-Anne Roth fait découvrir les fondateurs de La Maison Tellier sous un jour nouveau.



Helmut Tellier (guitare, chant) et Raoul Tellier (guitare, choeurs) donnent la réplique à la voix off de Madame Tellier (Tania Torrens).

La création lumière a été confiée à Samaël Steiner, le son et la régie à Philippe Barandiaran.

Retrouvez La Maison Tellier à l’Espace Julien le 3 novembre 2022.

http://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation

“Helmut et Raoul, duo fondateur de la Maison Tellier, vous proposent une errance musicale aux origines du groupe, ballade littéraire, lecture en musique, conférence chantée en vue de retourner aux sources de leurs créations : titres à nu, joués à deux, dans leur plus simple appareil.



A l’origine du Monde, de leur Monde, il y a la novella de Maupassant, publiée en 1881, instantané d’une Époque qui se trouvait Belle, et qui leur offre matière à des duels entre les indispensables de leur discographie et les créateurs de cette Belle Époque, tous liés d’une façon ou d’une autre, à cette année décisive.

Entourés de penseurs et d’auteurs qui les accompagnent depuis toujours (Bergson, Nietzsche, Stevenson et Maupassant), ils revisitent leur répertoire à la lumière de ces textes discrets ou immenses, et trouvent dans ces bribes d’histoire de la pensée le matériau nécessaire à éclairer leur univers artistique. Ils questionnent ainsi leur processus créatif à l’oeuvre depuis plus de 15 ans, et la joie toujours renouvelée, toujours partagée qu’ils en retirent.”



Ce spectacle inédit adopte une approche théâtralisée entre le répertoire du groupe et les textes littéraires et philosophiques qui ont nourri leur écriture.

La mise en scène de Julie-Anne Roth fait découvrir les fondateurs de La Maison Tellier sous un jour nouveau.



Helmut Tellier (guitare, chant) et Raoul Tellier (guitare, choeurs) donnent la réplique à la voix off de Madame Tellier (Tania Torrens).

La création lumière a été confiée à Samaël Steiner, le son et la régie à Philippe Barandiaran.

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-02 par