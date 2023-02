LA MAISON TELLIER + JACK LENA LES CUIZINES, 10 février 2023, CHELLES.

LA MAISON TELLIER + JACK LENA LES CUIZINES. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) présentent : Avec son septième album, Atlas, La Maison Tellier signe le grand retour au folk rock de ses débuts. Quinze ans ont passé, durant lesquels le groupe a peaufiné son savoir?faire : c’est l’heure pour lui de signer un album magistral d’une musique enracinée en Amérique et chantée en langue française. L’un des marqueurs de leur songwriting est cette aptitude à faire surgir en quelques couplets des tableaux saisissants, se déployant à l’instar de séquences de cinéma. Un mélange de saveurs vintage et de textures modernes, de pop et de rock, de Vieux Continent et de Nouveau Monde. Sur fond de lumières brûlantes pour faire danser les ombres sur les parois de nos cavernes modernes, la famille alterne douceurs boisées et coups de griffe électriques pour 1h30 d’émotion pure et de beauté intemporelle. Découvrir Jack Lena, c’est prendre part à une expédition onirique prenant forme à travers une folk pleine d’audace. De sublimes teintes dark habitent ses orchestrations et mélodies. Sa plume se veut à la croisée de la poésie et des contes celtiques qui lui sont chers. La Maison Tellier La Maison Tellier

LES CUIZINES CHELLES 38 RUE DE LA HAUTE BORNE Seine-et-Marne

Les Cuizines (L-R-21-1411/1406/140) présentent :

Découvrir Jack Lena, c’est prendre part à une expédition onirique prenant forme à travers une folk pleine d’audace. De sublimes teintes dark habitent ses orchestrations et mélodies. Sa plume se veut à la croisée de la poésie et des contes celtiques qui lui sont chers.

