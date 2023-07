Visite guidée de la maison sublime La Maison Sublime Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Visite guidée de la Maison Sublime de Rouen

Le plus ancien monument juif de France

Par petits groupes, suivez notre guide au cœur des sous-sols du Palais de Justice et découvrez un lieu caché unique, le plus ancien monument juif de France ! 40 ans après sa découverte et près de 9 siècles après sa construction, la Maison Sublime de Rouen vous ouvre ses portes. Délivrera-t-elle enfin tous ses secrets ?

La Maison Sublime 36 rue aux juifs, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://historial-jeannedarc.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}, {« type »: « phone », « value »: « 0235524809 »}]

