Spectacle Artprodanse 2023 La Maison scène conventionnée Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Spectacle Artprodanse 2023 La Maison scène conventionnée, 24 juin 2023, Nevers. Spectacle Artprodanse 2023 Samedi 24 juin, 20h00 La Maison scène conventionnée Tarifs : – deux places gratuites pour les familles des élèves sur présentation du flyer – Gratuit pour les -6 ans – 15€ la place Les élèves de l’école Artprodanse sont fiers de vous présenter leur travail le samedi 24 Juin 2023 à 20h à la maison de Nevers, scène conventionnée dans le spectacle « Les voyageurs du temps ». ? Les billets seront disponibles à la billetterie à partir du 23 mai 2023 à la maison de Nevers de 10h30-18h30 du mardi au vendredi et de 10h à 13h le samedi La Maison scène conventionnée Bd Pierre de Coubertin 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « artprodanse@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00 spectacle artprodanse Ass. Artprod’ réalisée par Julie

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu La Maison scène conventionnée Adresse Bd Pierre de Coubertin 58000 NEVERS Ville Nevers Departement Nièvre Age max 99 Lieu Ville La Maison scène conventionnée Nevers

La Maison scène conventionnée Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Spectacle Artprodanse 2023 La Maison scène conventionnée 2023-06-24 was last modified: by Spectacle Artprodanse 2023 La Maison scène conventionnée La Maison scène conventionnée 24 juin 2023 La Maison scène conventionnée Nevers Nevers

Nevers Nièvre