Salon des Petits lecteurs La Maison, Salle Turiot, Nevers, 29 avril 2023, Nevers. Salon des Petits lecteurs Samedi 29 avril, 10h30 La Maison, Salle Turiot, Nevers Sans inscription, gratuit, places limitées Le Salon des Petits lecteurs est de retour !

Rejoignez-nous pour deux séances d’animations ludiques et captivantes avec Chantal et Aurélie sur le thème « Hervé Tullet, sens dessus dessous ».

Venez découvrir l’univers coloré et imaginatif de cet auteur-illustrateur, à travers des activités amusantes pour les enfants.

Rendez-vous à 10h30 ou 11h30 pour un moment de plaisir et de découverte en famille. Ne manquez pas cet évènement incontournable pour les petits lecteurs ! N'arrivez pas trop tard, les places sont limitées ! La Maison, Salle Turiot, Nevers 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers

