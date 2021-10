Versailles Office de tourisme de Versailles Versailles, Yvelines La maison royale d’éducation de Saint-Cyr Office de tourisme de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

La maison royale d’éducation de Saint-Cyr Office de tourisme de Versailles, 11 décembre 2021, Versailles. La maison royale d’éducation de Saint-Cyr

Office de tourisme de Versailles, le samedi 11 décembre à 15:00

300 ans après la mort de cette femme remarquable, découvrez son oeuvre d’éducation destinée aux jeunes filles de la noblesse désargentée, dans les lieux-mêmes créés pour elles par l’illustre Mansart ! L’histoire ultérieure des lieux n’est pas moins intéressante : transformés sous Napoléon en une prestigieuse école militaire, ils ont servi de cadre à la formation des officiers de l’armée française jusqu’au milieu du 20e siècle…

Tarif adulte : 16€, Tarif jeune : 11€

Plongez dans l’univers des Demoiselles de Saint-Cyr ! Vous avez toujours rêvé d’en savoir plus sur la fondation de Louis XIV et Mme de Maintenon non loin de Versailles ? Office de tourisme de Versailles 2bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Office de tourisme de Versailles Adresse 2bis Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Office de tourisme de Versailles Versailles