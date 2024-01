Conférence/atelier sur l’Intelligence Artificielle La Maison Rouge Saint-Étienne, vendredi 26 janvier 2024.

Conférence/atelier sur l’Intelligence Artificielle Animée par Guillaume MULLER, docteur en informatique Vendredi 26 janvier, 19h00 La Maison Rouge

La Maison Rouge vous convie à une conférence/atelier sur l’Intelligence Artificielle animée par notre ami Guillaume. Elle aura lieu le vendredi 26 janvier à 19h. Comme d’habitude nous vous accueillerons dès 18h avec nos boissons locales et nos assiettes maison.

L’intelligence artificielle (IA) est partout autour de nous, mais savez-vous vraiment ce que c’est et comment ça marche ? Dans cette conférence / atelier, vous Vous participerez à des activités interactives pour explorer la notion d’intelligence et dans quelle mesure il est envisageable de la reproduire dans les machines. Vous verrez comment l’IA peut nous aider à résoudre des problèmes complexes et à améliorer notre quotidien. Que vous soyez curieux, sceptique ou enthousiaste, venez vous initier à l’IA et échanger avec nous !

Pour en savoir un peu plus, Guillaume MULLER est docteur en informatique. Il a été « Data Scientist » une dizaine d’années dans diverses entreprises, et enseignant-chercheur une autre dizaine d’années dans différentes institutions (LORIA à Nancy, ÉSIL à Marseille, EP-USP à São Paulo…). Il est actuellement Maître de Conférences à l’Institut Fayol, de Mines Saint-Étienne, où il mène ses recherches et enseigne dans les domaines de l’Intelligence Artificielle et de la Cyber-Sécurité.

La Maison Rouge 7 rue Paul Appel, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

