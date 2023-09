Cet évènement est passé Permanence compostage et broyage aux Groues La Maison Rouge Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Permanence compostage et broyage aux Groues La Maison Rouge Orléans, 7 septembre 2023, Orléans. Permanence compostage et broyage aux Groues 7 septembre et 5 octobre La Maison Rouge entrée libre Les Cycloposteurs vous accueillent aux Groues pour la permanence de la rentrée !

Venez visiter le site et nous rencontrer. Vous pourrez récupérer du compost de qualité, et bénéficier de conseils sur son utilisation au jardin.

Nous sommes maintenant en possession d’un broyeur de déchets verts : venez avec vos branches et restes de taille et repartez avec votre broyat ! (4 cm de diam. max) Nous vous conseillerons aussi sur l’utilisation de vos ressources vertes au jardin. La Maison Rouge 2 rue du Champ de Manoeuvres 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « asso@lescycloposteurs.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T18:00:00+02:00 – 2023-09-07T20:00:00+02:00

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T20:00:00+02:00 compost broyat Les Cycloposteurs – Anne Bignolas Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Maison Rouge Adresse 2 rue du Champ de Manoeuvres 45000 ORLEANS Ville Orléans Departement Loiret Age min 7 Age max 77 Lieu Ville La Maison Rouge Orléans latitude longitude 47.916956;1.892492

La Maison Rouge Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/