Découvrir la danse avec La Maison Rouge : Maison des Arts Samedi 16 septembre, 09h30 La Maison Rouge : Maison Des Arts Entrée libre

La Maison Rouge : Maison des Arts ouvrira ses portes le samedi 16 septembre 2023 de 9h30 à 15h00.

Au programme de cette journée :

– visite guidée du lieu

– projection de vidéo

– performance

– rencontre avec notre équipe pédagogique

Plus d’information au 0596714596

La Maison Rouge : Maison Des Arts 1 RUE AMÉDÉE KNIGHT Fort-de-France 97200 TERRES SAINVILLE MARTINIQUE Martinique 0596714596 http://maisonrouge.art https://www.facebook.com/lamaisonrougemaisondesarts La Maison Rouge : Maison des Arts est une maison familliale construite en 1956 où a grandit une fraterie de 10 enfants.

C’est en 2010, que cette maison est transformée en Tiers-lieu social et culturel situé au cœur du quartier des Terres Sainville à Fort-de-France.

La Maison Rouge : Maison des Arts est un espace unique dédié à la création chorégraphique et à la transmission des savoirs.

Elle offre un lieu de création et d’expérimentation aux artistes professionnels ou en voie de professionnalisation et des cours de danses aux amateurs de 2 ans à 14 ans (danse contemporaine, hip-hop et modern’ jazz).

La Maison Rouge : Maison des Arts est un lieu labellisée depuis 2020 d’Atelier de Fabrique Artistique (AFA) offrant deux espaces l’un de 110 m2 (l’ancienne terrasse) et l’autre de 36 m2 (l’ancien salon/salle à manger) ainsi que deux chambres à disposition des artistes en résidence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

