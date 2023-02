Immersion dans le monde lumineux de crepuscule – De l’idée jusqu’à la fabrication artisanale d’un luminaire La Maison Rose Gruber, 1 avril 2023, Strasbourg.

Les luminaires crepuscule créent une délicate harmonie de reflets avec l’utilisation méthodique de nuages de … pipettes pasteur !

Comment arriver à illuminer, sublimer le quotidien avec des luminaires qui font raisonner un espace? Comment utiliser la programmation pour décupler la capacité artistique d’un individu?

Yoann Favre, designer, créateur, artisan d’art vous propose lors des JEMA une réflexion de la naissance d’une idée en utilisant la programmation, la conception 3D et le rendu réaliste, jusqu’à la réalisation artisanale de chaque création.

Au menu :

– Réflexion sur l’espace à illuminer : Quels volumes? Quels usages? Quelle ambiance voulue?

– Croquis papier puis modélisation 3D alliant art et programmation visuelle.de la n et de l’art. Le tout dans un but de disposer dans l’espace une nebuleuse de pipettes pour scupter délicatement la lumière.

– Dissection des caustiques : ce phénomène optique créé par les nebuleuses de pipettes, projetant de fins motifs sur les murs.

– Travail sur les accords couleurs et matières, crutial pour des luminaires qui résonent avec un quotidien, discussion autour des procédés artisanaux de fabrication et de finition du bois.

– Aperçu dans un environnement numérique et réel d’un luminaire ou d’une composition de plusieurs luminaires.

Il est possible de venir avec une photo et les dimensions d’un intérieur. Possibilité de prise de rendez-vous.

La Maison Rose Gruber 91c route des romains Strasbourg 67200 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00