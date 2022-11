22 janvier 2023 : HK à la sauce belge, en concert à Bruxelles (BE) La Maison qui Chante Ixelles Catégories d’évènement: Bruxelles-Capitale

22 janvier 2023 : HK à la sauce belge, en concert à Bruxelles (BE)
Dimanche 22 janvier 2023, 20h00
La Maison qui Chante

Tarif adulte : 16€ / Tarif enfant : 12€ / Article 27 : 1,25€

Retrouvez HK en formule acoustique accompagné de musiciens belges, à la Maison qui Chante ! handicap moteur mi La Maison qui Chante Rue du Viaduc,122 -1050 Ixelles Ixelles 1050 Bruxelles-Capitale [{« link »: « https://fb.watch/gQu9YMo–A/ »}, {« link »: « https://fb.watch/gQtZ3xC7NK/ »}, {« link »: « https://www.lamaisonquichante.be/ »}, {« link »: « https://shop.utick.be/?q=DCB571A1-73D1-A0F5-0831-14C817DF3A24&module=QUANTITY »}] Chanteur, écrivain, poète… HK, le raconteur d’histoires, nous embarque à chacune de ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle. Il revient à la Maison qui Chante en janvier 2023 dans le cadre d’une tournée cuisinée « à la sauce belge » ; une série de concerts acoustiques et intimistes, pour tout public, accompagné d’une belle équipe de musicien-nes belges : Lorcan Fahy au violon ainsi qu’à la mandoline, Pascal Chardome à la guitare, et Lolita Pariaud à l’accordéon. Extraits vidéo :

https://fb.watch/gQu9YMo–A/

https://fb.watch/gQtZ3xC7NK/ En concert le DIMANCHE 22 JANVIER 2023 à 20h00 à la Maison qui Chante. Adresse : La Maison qui Chante – Rue du Viaduc, 122 – 1050 Bruxelles (Belgique) Infos : https://www.lamaisonquichante.be/ Pour réserver vos places : https://shop.utick.be/?q=DCB571A1-73D1-A0F5-0831-14C817DF3A24&module=QUANTITY

