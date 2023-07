Atelier d’écriture La Maison Prodigieuse Montbouy, 22 juillet 2023, Montbouy.

Atelier d’écriture Samedi 22 juillet, 10h00 La Maison Prodigieuse Voir http://www.lamaisonprodigieuse.fr/

Atelier d’écriture animé par Laurent Cruel. A partir de consignes simples et inspirantes, nous explorons les différentes manières de construire son récit. Nous nous libérons des contraintes en ouvrant la voie à l’imagination. La lecture des textes en toute bienveillance permettra d’en souligner les forces et les faiblesses et offrira des pistes d’amélioration. Venez avec votre cahier, stylo, tablette, ordinateur, papyrus ou tout autre support d’écriture. Dans le jardin de la Maison Prodigieuse ou dans le salon de l’étage suivant la météo, sur réservation.

La Maison Prodigieuse Ecluse de Montbouy, Montbouy Montbouy [{« type »: « link », « value »: « http://www.lamaisonprodigieuse.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « maison.prodigieuse@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T10:00:00+02:00 – 2023-07-22T13:00:00+02:00

Maison Prodigieuse