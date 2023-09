L’EFS organise une Collecte de Sang sur rendez-vous en partenariat avec l’ADSB de Chantepie La Maison pour Tous Chantepie, 11 octobre 2023, Chantepie.

L’EFS organise une Collecte de Sang sur rendez-vous en partenariat avec l’ADSB de Chantepie Mercredi 11 octobre, 14h30 La Maison pour Tous Participation bénévole, volontaire, anonyme et gratuite sur rendez-vous

Le 26 Juillet, Chers Cantepiens, vous avez relevé le défi. 93 d’entres vous se sont présentés pour un don de sang, grand merci à eux. Mais les besoins restent. L’Amicale des Donneurs de Sang relance le défi de 90 dons lors de la collecte du 11 octobre prochain. Nous vous savons fidèles et très généreux.

Inscrivez-vous rapidement sur le site https://dondesang.efs.santé.fr ou avec le lien https://efs.link/iuj8g

Chaque don permet de soigner 3 malades ou 3 blessés. Les maladies, les accidents, les hémorragies arrivent tous les jours sans pause, avant et après la rentrée. Chaque jour la Bretagne à besoin de 600 dons pour subvenir aux besoins des hopitaux.

La Maison pour Tous 88 avenue André Bonnin CHANTEPIE Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T19:00:00+02:00

