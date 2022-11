Face au récit médiatique, notre parole La Maison Ouverte Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Face au récit médiatique, notre parole La Maison Ouverte, 26 novembre 2022, Montreuil. Face au récit médiatique, notre parole Samedi 26 novembre, 20h00 La Maison Ouverte Ecoute du documentaire radio Face au récit médiatique, notre parole (21min), réalisé par le collectif A plus d’une voix (Modus Operandi). La Maison Ouverte 17 rue Hoche Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://audioblog.arteradio.com/blog/98862/a-plus-d-une-voix »}, {« link »: « mailto:info@modop.org »}] Le studio son de la Parole errante et la Maison Ouverte vous invitent à l’écoute du documentaire radio Face au récit médiatique, notre parole (21min), réalisé par le collectif A plus d’une voix (Modus Operandi). L’écoute sera suivie d’une discussion. A plus d’une voix est un collectif de créations radio avec des personnes à la recherche de refuge. Sur une période de six ans, le collectif a réalisé plusieurs documentaires, promenades sonores et émissions. Celui-ci réalisé en 2022 aborde le traitement médiatique de la question migratoire qui construit des politiques de rejet et une gestion policière des personnes. Il produit les pires préjugés et divise. Pourquoi le sujet prend une telle place ? Quelles continuités historiques peut-on y voir ? Ce sont les questions que ce sont posées des personnes qui sont placées au centre de ces débats sans jamais être invité·es à y prendre part. Pour Ecouter « A plus d’une voix » : https://audioblog.arteradio.com/blog/98862/a-plus-d-une-voix Depuis 2016, des ateliers radio se déroulent dans des cours de français de l’association Accueil Demandeurs d’Asile à Grenoble. Au gré du temps, des enregistrements, des inspirations, les participant.es débattent, interrogent, interviews. L’idée générale est de créer un espace de parole pour des personnes qui, du fait de leur condition en France, en ont été largement dépossédées. Ces échanges se déroulent au sein du cours et avec des invité.es. Les montages créent des objets sonores comme des émissions type documentaire audio ou des promenades sonores. Les ateliers sont portés par l’association Modus Operandi: info@modop.org CETTE SOIREE AURA LIEU A LA MAISON OUVERTE, à 20H, 17 rue Hoche à Montreuil. A 5 mn du métro Mairie de Montreuil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:00:00+01:00

2022-11-26T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Maison Ouverte Adresse 17 rue Hoche Montreuil Centre-ville Ville Montreuil lieuville La Maison Ouverte Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

La Maison Ouverte Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Face au récit médiatique, notre parole La Maison Ouverte 2022-11-26 was last modified: by Face au récit médiatique, notre parole La Maison Ouverte La Maison Ouverte 26 novembre 2022 La Maison Ouverte Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis