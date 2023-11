Leïla Olivesi + Ana Carla Maza La Maison Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Leïla Olivesi + Ana Carla Maza La Maison Nevers, 18 novembre 2023, Nevers. Leïla Olivesi + Ana Carla Maza Samedi 18 novembre, 20h30 La Maison Soirée de 18 à 30 € PART 1 : Leïla Olivesi « Astral »

Le précédent album de Leïla Olivesi, Suite andamane, nous conviait à un voyage par-delà les mers ; avec Astral, son dernier opus en grande formation, elle nous entraîne plus loin encore, lorgnant vers les étoiles, les galaxies, le cosmos… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/leila-olivesi PART 2 : Ana Carla Maza « Caribe »

Assumant une latinité ouverte et multiple, la jeune femme se promène avec brio à travers la musique cubaine, le tango, la cumbia, la bossa nova ou la samba, avec toujours cette inimitable joie de vivre à peine tempérée d’un voile de mélancolie… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/ana-carla-maza La Maison Maison de la culture de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/leila-olivesi »}, {« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/ana-carla-maza »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

