Giovanni Guidi/Luca Aquino Duo + African Jazz Roots « Seetu »

Vendredi 17 novembre, 20h30
La Maison
Soirée de 16 à 27 €
PART 1 : Giovanni Guidi/Luca Aquino duo

Accompagnateur régulier d’Enrico Rava, Giovanni Guidi s’est imposé en une quinzaine d’années comme l’un des pianistes les plus créatifs de la nouvelle scène transalpine ; élève de Paolo Fresu, Luca Acquino fait partie de ces trompettistes qui ne disent rien que d’essentiel, dans le sillage de ses grands modèles Miles Davis et Chet Baker… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/giovanni-guidiluca-aquino-duo PART 2 : African Jazz Roots « Seetu »

« African Jazz Roots », c'est déjà une longue histoire, celle de la rencontre en 2OO9 de Simon Goubert et Ablaye Cissoko lors d'un festival à Saint-Louis du Sénégal. Entre le batteur élevé à la grande tradition afro-américaine et le joueur de kora héritier d'une longue lignée de griots mandingues, le coup de foudre musical est immédiat…

