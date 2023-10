Dandy Dandie La Maison Nevers, 16 novembre 2023, Nevers.

Dandy Dandie Jeudi 16 novembre, 12h15 La Maison 5 €

Tout à la fois esthète et excentrique, le dandy se doit, selon Baudelaire, d’« aspirer à être sublime, sans interruption ». Et c’est bien ce à quoi s’appliquent Alban Darche et sa petite bande, pour qui le dandysme se décline aussi au féminin ! … > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/dandy-dandie

La Maison Maison de la culture de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T12:15:00+01:00 – 2023-11-16T13:15:00+01:00

concert jazz

© Annabelle Tiaffay