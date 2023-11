Bize La Maison Nevers, 15 novembre 2023, Nevers.

Bize Mercredi 15 novembre, 18h30 La Maison 12 €

Flûtes pour elle, saxophone et clarinette pour lui, Sylvaine Hélary et Robin Fincker cherchent dans leur rencontre à retracer, au fil de leurs compositions, le trajet de l’air produit par leurs instruments, pour y plonger l’auditeur. Du bruissement le plus ténu au souffle le plus plein, le duo résonne, glisse et devient trio, accompagnant ainsi la pièce, la voûte, le mur ou la clairière qui l’entoure… > https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/bize

La Maison Maison de la culture de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-37/bize »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T19:30:00+01:00

2023-11-15T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T19:30:00+01:00

festival jazz

© Antonin Rayon